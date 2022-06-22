Замгоссекретаря Шерман: страны должны самостоятельно решать вопрос о присоединении к НАТО

Страны должны самостоятельно решать вопрос о присоединении к Североатлантическому альянсу. Об этом заявила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Страны должны самостоятельно решать вопрос о своём присоединении к альянсу, другие государства не могут принимать за них такие решения», — цитирует Шерман РИА Новости.

По её словам, власти США считают абсурдными требования российской стороны по возврату НАТО к конфигурации 1997 года.

Заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ ранее заявил, что в связи с проводимой Россией спецоперацией на Украине у НАТО нет ограничений на создание прочных позиций на восточном фланге.

Глава военного комитета альянса Роберт Бауэр заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления натовцев о том, что «они более не считают себя связанными» данным документом.

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что восстановить разрушенную Западом систему европейской безопасности на прежних условиях не получится.