Инфляция в Канаде обновила исторический максимум с 1983 года

Годовая инфляция в Канаде в мае ускорилась до 7,7% и стала рекордной с января 1983 года, следует из данных статистического центра страны.

«Ускорение в мае во многом было связано с ростом цен на бензин, которые выросли на 12,0% по сравнению с апрелем 2022 года (-0,7%)», — говорится в сообщении.

На рост инфляции также повлияли цены на различные услуги, в то время как стоимость продуктов осталась на прошлогоднем уровне.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США неприемлемо высока. Она призвала снизить её с учётом сохранения сильной экономики.

Йеллен подчеркнула, что американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной.

Ранее глава JPMorgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.