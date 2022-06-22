Инфляция в Канаде обновила исторический максимум с 1983 года
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«Ускорение в мае во многом было связано с ростом цен на бензин, которые выросли на 12,0% по сравнению с апрелем 2022 года (-0,7%)», — говорится в сообщении.
На рост инфляции также повлияли цены на различные услуги, в то время как стоимость продуктов осталась на прошлогоднем уровне.
Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США неприемлемо высока. Она призвала снизить её с учётом сохранения сильной экономики.
Йеллен подчеркнула, что американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной.
Ранее глава JPMorgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.