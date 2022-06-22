Алиханов: предложения по мерам в отношении Литвы будут направлены в Кремль и правительство
- РИА Новости
«Мы список ответных мер собираемся на этой неделе направить в правительство и администрацию президента. И дальше уже это задача, скажем так, не наша, а руководства страны», — сообщил он.
17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.
Губернатор региона заявил, что ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область могут быть разнообразными, а последствия для экономик прибалтийских стран существенными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва ведёт себя агрессивно.