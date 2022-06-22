Алиханов: предложения по мерам в отношении Литвы будут направлены в Кремль и правительство

В администрацию президента и правительство России до конца недели передадут предложения по ответным мерам на транзитные ограничения, которые ввела Литва. Об этом сообщил ТАСС глава Калининградской области Антон Алиханов.

«Мы список ответных мер собираемся на этой неделе направить в правительство и администрацию президента. И дальше уже это задача, скажем так, не наша, а руководства страны», — сообщил он.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Губернатор региона заявил, что ответные меры на ограничение Литвой транзита в Калининградскую область могут быть разнообразными, а последствия для экономик прибалтийских стран существенными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва ведёт себя агрессивно.