NYT: Байден попросит конгресс временно отменить налог на топливо в США

Американский президент Джо Байден планирует попросить конгресс временно приостановить действие федерального налога на топливо, чтобы смягчить воздействие «стремительно растущих цен», вызвавших недовольство в Соединённых Штатах. Об этом пишет The New York Times.

«В ходе речи в среду днём Байден попросит конгресс отменить федеральные налоги — около 18 центов за галлон бензина и 24 цента за галлон дизельного топлива — до конца сентября», — сообщает газета.

Предполагается, что такая мера перестанет действовать перед осенними промежуточными выборами, отметил собеседник издания.

Президент также попросит власти штатов приостановить свои собственные налоги на топливо.

Ранее президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт заявил о худшем энергетическом кризисе в стране за полвека. Годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. Байден обвинил российского лидера Владимира Путина в подорожании топлива и росте цен на продукты питания.

Как отмечал сам Путин, санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции.

В частности, за неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на $5,9 трлн, напомнил глава государства.