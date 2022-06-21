В Госдепе заявили о приверженности США коллективной обороне в рамках НАТО 

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя отношения России и Литвы на фоне ограничения транзита в Калининградскую область, заявил о приверженности США коллективной обороне в рамках НАТО.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

«Наша приверженность НАТО и обязательство по пятой статье (Североатлантического договора), согласно которой нападение на одного означает нападение на всех, непоколебимы», — сказал Прайс.

Он добавил, что США усилили восточный фланг НАТО, «особенно те страны, которые находились на передовой российских угроз много лет».

Ранее Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.