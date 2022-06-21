Секретарь Совбеза Патрушев доложит Путину об итогах поездки в Калининградскую область

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложит главе государства Владимиру Путину об итогах рабочей поездки в Калининградскую область.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря аппарата российского Совбеза Евгения Аношина.

Аношин добавил, что также Патрушев затронет вопросы, рассмотренные на совещании по обеспечению нацбезопасности на северо-западе России.

Отмечается, что в ходе совещания, состоявшегося 21 июня, в том числе были обсуждены ситуация с ограничением транзита грузов в Калининградскую область со стороны Литвы, обстановка на приграничных территориях, а также ещё ряд вопросов нацбезопасности Северо-Западного федерального округа.

Ранее Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру из-за распространения санкций на грузовой транзит в Калининградскую область.

17 июня «Литовские железные дороги» уведомили «Калининградскую железную дорогу» о прекращении транзита ряда санкционных товаров.