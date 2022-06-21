Экс-сотрудница Белого дома прокомментировала присутствие российских военных в Никарагуа

Бывшая сотрудница Белого дома Кэтлин Макфарланд прокомментировала указ властей Никарагуа о временном присутствии российских военных в стране.

«Думаю, это в большей степени говорит о Никарагуа и Южной Америке, чем о России... Эта история показывает, что в Южной Америке есть страна, готовая разрешить иностранным войскам тренироваться на её территории. Как насчёт Китая? Ирана? Других стран, которые представляют угрозу для США?» — заявила Макфарланд в интервью Fox Business.

По её словам, власти Соединённых Штатов сами допустили такое положение дел в регионе.

Ранее стало известно, что президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях.

В МИД России назвали данный указ о присутствии иностранных военных в Никарагуа рутинным.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва ценит то, какое значение Манагуа придаёт отношениям двух стран, и отвечает взаимностью.