Лавров заявил, что Россия ценит подход Никарагуа к двусторонним отношениям
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Лавров подчеркнул, что состав делегации из Никарагуа на форуме представлен на высоком уровне. В него входят несколько министров и спецпредставителей.
«Это подчёркивает значение взаимодействия с Россией, где это ценят и всегда отвечают взаимностью», — цитирует ТАСС Лаврова.
Глава российского МИД добавил, что стороны ждёт обширная повестка дня в двусторонних делах. Он рассказал, что переговоры будут включать вопросы энергобезопасности, продовольственной безопасности, торговли, инвестиций и других сфер, по которым ожидается активное сотрудничество.
«Правительство президента Ортеги не раз подчёркивало, что полностью привержено нерушимой дружбе между нашими странами», — заявил, в свою очередь, глава МИД Никарагуа Денис Монкада.
Ранее стало известно, что президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях.
В МИД России назвали данный указ о присутствии иностранных военных в Никарагуа рутинным.