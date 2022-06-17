Лавров заявил, что Россия ценит подход Никарагуа к двусторонним отношениям

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Россия ценит то, какое значение Никарагуа придаёт отношениям двух стран, и отвечает взаимностью. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на полях ПМЭФ.
Лавров заявил, что Россия ценит подход Никарагуа к двусторонним отношениям
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Лавров подчеркнул, что состав делегации из Никарагуа на форуме представлен на высоком уровне. В него входят несколько министров и спецпредставителей.

«Это подчёркивает значение взаимодействия с Россией, где это ценят и всегда отвечают взаимностью», — цитирует ТАСС Лаврова.

Глава российского МИД добавил, что стороны ждёт обширная повестка дня в двусторонних делах. Он рассказал, что переговоры будут включать вопросы энергобезопасности, продовольственной безопасности, торговли, инвестиций и других сфер, по которым ожидается активное сотрудничество.

«Правительство президента Ортеги не раз подчёркивало, что полностью привержено нерушимой дружбе между нашими странами», — заявил, в свою очередь, глава МИД Никарагуа Денис Монкада.

Ранее стало известно, что президент Никарагуа Даниэль Ортега подписал указ, разрешающий временное присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России, в гуманитарных целях.

В МИД России назвали данный указ о присутствии иностранных военных в Никарагуа рутинным.

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