Словения отправила на Украину 35 БМП М-80

Короткая ссылка
Словения поставила на Украину по железной дороге 35 БМП М-80 — в обмен на это страна получит от США ваучер на приобретение оружия на сумму, превышающую размер пожертвования.
Словения отправила на Украину 35 БМП М-80
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Словения передала в дар Украине БМП, 35 машин с пушкой калибра 20 мм, ещё югославского производства», — приводит портал 24ur.com слова главы Минобороны страны Марьяна Шареца.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о намерении Берлина расширить военную помощь Киеву.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что, в случае если поставки оружия стране Западом прекратятся, украинские военнослужащие готовы противостоять России с лопатами в руках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить