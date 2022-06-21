Словения отправила на Украину 35 БМП М-80

Словения поставила на Украину по железной дороге 35 БМП М-80 — в обмен на это страна получит от США ваучер на приобретение оружия на сумму, превышающую размер пожертвования.

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«Словения передала в дар Украине БМП, 35 машин с пушкой калибра 20 мм, ещё югославского производства», — приводит портал 24ur.com слова главы Минобороны страны Марьяна Шареца. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о намерении Берлина расширить военную помощь Киеву. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что, в случае если поставки оружия стране Западом прекратятся, украинские военнослужащие готовы противостоять России с лопатами в руках.