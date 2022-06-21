Песков: Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией

Короткая ссылка
После визита европейских лидеров в Киев украинская сторона не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков: Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией
  • РИА Новости
  • © Наталья Селиверстова

«Нет, не было», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги ранее отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативном предоставлении оружия в ходе своего визита в Киев.

Вместо этого, по данным Die Welt, европейские лидеры убеждали украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Россией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире Sky News заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить