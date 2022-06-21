Песков: Украина не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией

После визита европейских лидеров в Киев украинская сторона не предпринимала попыток возобновить переговоры с Россией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, не было», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги ранее отказали президенту Украины Владимиру Зеленскому в оперативном предоставлении оружия в ходе своего визита в Киев.

Вместо этого, по данным Die Welt, европейские лидеры убеждали украинского лидера Владимира Зеленского вести переговоры с Россией.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире Sky News заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины.