Премьер Литвы заявила, что страна не заинтересована в эскалации с Россией

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Комментируя запрет Литвы на транзит ряда товаров в Калининградскую область, премьер-министр Ингрида Шимоните завила, что страна не заинтересована в эскалации с Россией.
Премьер Литвы заявила, что страна не заинтересована в эскалации с Россией
  • AFP
  • © JUSTIN TALLIS

Она напомнила о действии трёхстороннего договора с Россией и ЕС о перевозке пассажиров в Калининградскую область.

«Никакой блокады Калининграда не происходит... Перевозки (не попавших под санкции товаров. — RT) и далее будут осуществляться, как и транзит пассажиров... У нас точно никогда не было цели что-либо эскалировать», — цитирует Шимоните РИА Новости.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров.

Минэкономразвития Калининградской области позже опубликовало полный список товаров, которые запрещено перевозить.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Литва ведёт себя агрессивно.

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