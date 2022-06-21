МИД Турции: Анкара не ограничивает себя во времени переговоров с Швецией и Финляндией
- AFP
- © JOHANNA GERON / POOL
«Скорость и масштабы этого процесса будут зависеть от того, как и насколько быстро оправдаются наши ожидания от этих стран. То есть как в контексте связывающих обязательств, так и в контексте конкретных шагов, которые необходимо предпринять», — приводит его слова РИА Новости.
Финский президент Саули Ниинистё ранее отметил, что Финляндия вряд ли сможет войти в состав НАТО до сентября из-за разногласий на встрече с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО.
По данным газеты Hürriyet, Анкара запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.
Требования турецкой стороны предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.
По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.