МИД Турции: Анкара не ограничивает себя во времени переговоров с Швецией и Финляндией

Переговоры турецкой стороны с Швецией и Финляндией о членстве в НАТО продолжаются конструктивно, Анкара не ограничивает себя во времени, заявил замглавы МИД Турции, посол по особым поручениям Седат Онал.

«Скорость и масштабы этого процесса будут зависеть от того, как и насколько быстро оправдаются наши ожидания от этих стран. То есть как в контексте связывающих обязательств, так и в контексте конкретных шагов, которые необходимо предпринять», — приводит его слова РИА Новости.

Финский президент Саули Ниинистё ранее отметил, что Финляндия вряд ли сможет войти в состав НАТО до сентября из-за разногласий на встрече с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО.

По данным газеты Hürriyet, Анкара запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

Требования турецкой стороны предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.