МИД Турции: Анкара не ограничивает себя во времени переговоров с Швецией и Финляндией

Короткая ссылка
Переговоры турецкой стороны с Швецией и Финляндией о членстве в НАТО продолжаются конструктивно, Анкара не ограничивает себя во времени, заявил замглавы МИД Турции, посол по особым поручениям Седат Онал.
МИД Турции: Анкара не ограничивает себя во времени переговоров с Швецией и Финляндией
  • AFP
  • © JOHANNA GERON / POOL

«Скорость и масштабы этого процесса будут зависеть от того, как и насколько быстро оправдаются наши ожидания от этих стран. То есть как в контексте связывающих обязательств, так и в контексте конкретных шагов, которые необходимо предпринять», — приводит его слова РИА Новости.

Финский президент Саули Ниинистё ранее отметил, что Финляндия вряд ли сможет войти в состав НАТО до сентября из-за разногласий на встрече с Турцией и Швецией в штаб-квартире НАТО. 

По данным газеты Hürriyet, Анкара запросила письменные гарантии от Финляндии и Швеции по разрешению противоречий перед вступлением этих стран в НАТО.

Требования турецкой стороны предъявлены из-за поддержки Финляндией и Швецией организаций, признанных в Турции террористическими.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, полученные от Швеции и Финляндии документы «далеки от ожиданий» Анкары.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить