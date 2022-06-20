В ЕС предупредили о риске социальной напряжённости на фоне продовольственного кризиса

Евросоюз опасается, что на фоне продовольственного кризиса может возникнуть социальная напряжённость и рост нелегальной миграции из наименее защищённых стран.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД по итогам обсуждения ситуации на Украине и продовольственного кризиса в мире.

В нём отмечается, что продовольственный кризис «увеличивает риски социальной напряжённости, конфликтов и нестабильности» вместе с другими проблемами, а также «может иметь последствия со стороны роста нелегальной миграции, вынужденного переселения».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Запад вынужден принимать меры, которые наносят ущерб экономике, для реализации собственных геополитических амбиций.

Российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что Москва готова к сотрудничеству в продовольственной сфере, если Соединённые Штаты хотят улучшений на аграрном рынке.