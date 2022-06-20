В ЕС предупредили о риске социальной напряжённости на фоне продовольственного кризиса

Короткая ссылка
Евросоюз опасается, что на фоне продовольственного кризиса может возникнуть социальная напряжённость и рост нелегальной миграции из наименее защищённых стран.
В ЕС предупредили о риске социальной напряжённости на фоне продовольственного кризиса
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД по итогам обсуждения ситуации на Украине и продовольственного кризиса в мире. 

В нём отмечается, что продовольственный кризис «увеличивает риски социальной напряжённости, конфликтов и нестабильности» вместе с другими проблемами, а также «может иметь последствия со стороны роста нелегальной миграции, вынужденного переселения».

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Запад вынужден принимать меры, которые наносят ущерб экономике, для реализации собственных геополитических амбиций.

Российский посол в США Анатолий Антонов отмечал, что Москва готова к сотрудничеству в продовольственной сфере, если Соединённые Штаты хотят улучшений на аграрном рынке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить