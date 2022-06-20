Экс-дипломат Ищенко: транспортная блокада Калининграда — повод к началу военных действий

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Бывший дипломат Ростислав Ищенко заявил о том, что транспортная блокада Калининграда Литвой может быть поводом для начала военных действий, так как этим ограничивается доступ России к своей территории.

Об этом он заявил в статье для издания «Украина.ру».

«Это решение является самоубийственным, так как это готовый казус белли. Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права как агрессию», — написал политик.

По мнению Ищенко, Литва пользуется тем, что у России остался доступ к Калининграду по морю, но тем не менее усматривается нарушение положений международного права, так как у государства должен сохраняться сухопутный транзит.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза, начиная блокаду Калининградской области.

17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров. В Калининградской области уже выдвинули три предложения по ответным мерам на решение Литвы.

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