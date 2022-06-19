В США допустили, что снижение инфляции в стране до 2% потребует не менее двух лет

Американским властям потребуется как минимум два года, чтобы добиться снижения инфляции в стране до 2%, заявила президент Федерального резервного банка Кливленда (штат Огайо) Лоретта Местер в эфире телеканала CBS.

«Потребуется некоторое время, чтобы вернуть инфляцию на уровень 2%», — цитирует её ТАСС.

Местер отметила, что для снижения уровня инфляции необходимо нормализовать баланс спроса и предложения.

«Вот почему мы сразу же не увидим инфляцию на уровне 2% и на это потребуется пара лет. Но она будет снижаться», — добавила Местер.

Кроме того, она сказала, что «не прогнозирует» рецессию в стране.

Ранее глава американского Минфина Джанет Йеллен заявила, что инфляция в США неприемлемо высока. Она призвала снизить её с учётом сохранения сильной экономики.

Йеллен подчеркнула, что американская экономика будет замедляться, но рецессия не выглядит неизбежной.

Ранее глава JPMorgan Джейми Даймон предупредил о грядущем экономическом «урагане» в Соединённых Штатах.