В Госдуме прокомментировали условия отзыва статуса кандидата в ЕС для Украины

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT опубликованный Европейской комиссией перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у Киева статуса кандидата на членство в ЕС.

По мнению парламентария, условия, выдвинутые Европейской комиссией, являются невыполнимыми для Украины.

«Многие вопросы решаются через систему коррупции, которая там расцвела пышным букетом... Украине невозможно сегодня при Зеленском и его окружении хотя бы на 20% решить эту проблему», — рассказал Водолацкий.

Как отметил депутат, члены Европейской комиссии также осознают, что Украина не в силах устранить существующие проблемы, и, выдвигая условия, снимают с себя ответственность.

«Им дали пакет документов, где изложены все пожелания, которые должна исполнить Украина. Это заведомо невыполнимые условия. Исходя из этого, теперь чиновники Евросоюза спокойно сидят, к ним претензий от Украины не может быть по той причине, что они просто физически невыполнимы», — заключил эксперт.

Ранее Еврокомиссия обнародовала условия отзыва статуса кандидата в ЕС для Украины.

Помимо прочего, власти Киева обязаны провести судебную реформу, ввести антикоррупционные законы и принять документы, препятствующие олигархии, отмыванию денег.