В Госдуме прокомментировали условия отзыва статуса кандидата в ЕС для Украины

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT опубликованный Европейской комиссией перечень условий, неисполнение которых со стороны Украины может стать поводом для отзыва у Киева статуса кандидата на членство в ЕС.
В Госдуме прокомментировали условия отзыва статуса кандидата в ЕС для Украины
  • РИА Новости

По мнению парламентария, условия, выдвинутые Европейской комиссией, являются невыполнимыми для Украины.

«Многие вопросы решаются через систему коррупции, которая там расцвела пышным букетом... Украине невозможно сегодня при Зеленском и его окружении хотя бы на 20% решить эту проблему», — рассказал Водолацкий.

Как отметил депутат, члены Европейской комиссии также осознают, что Украина не в силах устранить существующие проблемы, и, выдвигая условия, снимают с себя ответственность.

«Им дали пакет документов, где изложены все пожелания, которые должна исполнить Украина. Это заведомо невыполнимые условия. Исходя из этого, теперь чиновники Евросоюза спокойно сидят, к ним претензий от Украины не может быть по той причине, что они просто физически невыполнимы», — заключил эксперт.

Ранее Еврокомиссия обнародовала условия отзыва статуса кандидата в ЕС для Украины.

Помимо прочего, власти Киева обязаны провести судебную реформу, ввести антикоррупционные законы и принять документы, препятствующие олигархии, отмыванию денег.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить