В Госдуме прокомментировали условия отзыва статуса кандидата в ЕС для Украины
- РИА Новости
По мнению парламентария, условия, выдвинутые Европейской комиссией, являются невыполнимыми для Украины.
«Многие вопросы решаются через систему коррупции, которая там расцвела пышным букетом... Украине невозможно сегодня при Зеленском и его окружении хотя бы на 20% решить эту проблему», — рассказал Водолацкий.
Как отметил депутат, члены Европейской комиссии также осознают, что Украина не в силах устранить существующие проблемы, и, выдвигая условия, снимают с себя ответственность.
«Им дали пакет документов, где изложены все пожелания, которые должна исполнить Украина. Это заведомо невыполнимые условия. Исходя из этого, теперь чиновники Евросоюза спокойно сидят, к ним претензий от Украины не может быть по той причине, что они просто физически невыполнимы», — заключил эксперт.
Ранее Еврокомиссия обнародовала условия отзыва статуса кандидата в ЕС для Украины.
Помимо прочего, власти Киева обязаны провести судебную реформу, ввести антикоррупционные законы и принять документы, препятствующие олигархии, отмыванию денег.