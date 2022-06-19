Политолог Светов прокомментировал намерение НАТО назвать Россию «угрозой безопасности»

Политолог Юрий Светов прокомментировал в беседе с RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о намерении участников саммита альянса в Мадриде объявить, что для организации Россия больше не партнёр, а «угроза безопасности».

Политолог напомнил, что отношение к России как к «угрозе безопасности» начало формироваться давно.

«Стали звучать слова о том, что Основополагающий акт Россия — НАТО больше не действует, что НАТО не связано больше никакими ограничениями. Пошли разговоры о том, что Россия — враг», — сообщил Светов.

По его мнению, данное высказывание Столтенберга является вызовом для России и ещё раз подчеркивает линию разграничения между территорией нашей страны и территорией, «на которой с той стороны будут стоять соответствующие вооружённые силы».

Ранее генсек НАТО заявил, что члены альянса намерены назвать Россию «угрозой безопасности» на саммите в Мадриде.