Политолог Светов прокомментировал намерение НАТО назвать Россию «угрозой безопасности»
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Политолог напомнил, что отношение к России как к «угрозе безопасности» начало формироваться давно.
«Стали звучать слова о том, что Основополагающий акт Россия — НАТО больше не действует, что НАТО не связано больше никакими ограничениями. Пошли разговоры о том, что Россия — враг», — сообщил Светов.
По его мнению, данное высказывание Столтенберга является вызовом для России и ещё раз подчеркивает линию разграничения между территорией нашей страны и территорией, «на которой с той стороны будут стоять соответствующие вооружённые силы».
Ранее генсек НАТО заявил, что члены альянса намерены назвать Россию «угрозой безопасности» на саммите в Мадриде.