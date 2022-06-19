Генсек НАТО заявил, что члены альянса намерены назвать Россию «угрозой безопасности»

Участники саммита НАТО в Мадриде намерены объявить, что Россия больше не партнёр, а «угроза безопасности» для альянса. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

«Мы заявим, что Россия больше не партнёр, а угроза нашей безопасности, а также миру и стабильности», — приводит РИА Новости его слова в интервью изданию Bild am Sonntag.

Столтенберг добавил, что на предстоящем саммите также будет обсуждаться вопрос о Китае, укрепление которого представляет вызов для Североатлантического альянса.

Также генсек НАТО заявил, что поставки оружия Вооружённым силам Украины могут помочь вернуть контроль над Донбассом.

Генсек НАТО сообщил, что альянс готов к долгосрочным поставкам оружия на Украину.