Генсек НАТО Столтенберг: конфликт на Украине может продлиться годы

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал вопрос о возможной длительности боевых действий на Украине. Он заявил, что бои могут продлиться годы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

«Необходимо быть готовыми к тому, что он (конфликт на Украине. — RT) может продлиться годы. Нельзя прекращать поддерживать Украину. Даже если цена высока», — заявил собеседник газеты.

Ранее сообщалось, что в рамках интервью Столтенберг заявил о том, что поставки оружия Вооружённым силам Украины могут помочь вернуть контроль над Донбассом. По его мнению, современное вооружение поможет выбить с территории российских военнослужащих.

В The Washington Post сообщалось, что США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине на фоне наращивания военной помощи Киеву в попытках не допустить победы России.