Глава Eni заявил, что Италия сможет пережить зиму без газа из России
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Дескалци, о полной готовности страны к отказу от поставок газа из России речи пока не идёт.
«Если бы они (поставки газа. — RT) прекратились сейчас, мы были бы не готовы. Мы начнём быть готовыми осенью — зимой 2022/2023 года. Нам нужно доработать все договорённости, которые мы выстроили за последние четыре-пять месяцев», — считает руководитель Eni.
Глава нефтяной группы считает, что пережить зиму без российского газа в условиях «худшего сценария» можно при условии налаживания поставок из других стран.
Ранее итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что получила от российского «Газпрома» уведомление о готовности доставить ей только 50% заказанного объёма газа.
18 июня агентство Bloomberg заявило, что сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу начать использование запасов газа для зимы. Снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.