Глава Eni заявил, что Италия сможет пережить зиму без газа из России

Глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил во время выступления в Болонье, что Италия сможет пережить будущую зиму без российского газа при решительных действиях правительства.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дескалци, о полной готовности страны к отказу от поставок газа из России речи пока не идёт.

«Если бы они (поставки газа. — RT) прекратились сейчас, мы были бы не готовы. Мы начнём быть готовыми осенью — зимой 2022/2023 года. Нам нужно доработать все договорённости, которые мы выстроили за последние четыре-пять месяцев», — считает руководитель Eni.

Глава нефтяной группы считает, что пережить зиму без российского газа в условиях «худшего сценария» можно при условии налаживания поставок из других стран.

Ранее итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что получила от российского «Газпрома» уведомление о готовности доставить ей только 50% заказанного объёма газа.

18 июня агентство Bloomberg заявило, что сокращение поставок природного газа из России вынудило Европу начать использование запасов газа для зимы. Снижение поставок коснулось Франции, Италии, Австрии и ФРГ.