Eni: «Газпром» уведомил о готовности доставить только 50% запрошенного объёма газа
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«Eni объявила о суточной потребности в газе примерно на 63 млн кубометров. «Газпром» объявил, что поставит только 50% от запрошенного», — приводит РИА Новости заявление компании.
Уточняется, что фактические объёмы поставок почти не изменились по сравнению со вчерашними показателями.
16 июня Eni сообщила, что «Газпром» заявил о готовности доставить ей только 65% заказанного объёма газа.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.