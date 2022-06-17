Eni: «Газпром» уведомил о готовности доставить только 50% запрошенного объёма газа

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что получила от российского «Газпрома» уведомление о готовности доставить ей только 50% заказанного объёма газа.

«Eni объявила о суточной потребности в газе примерно на 63 млн кубометров. «Газпром» объявил, что поставит только 50% от запрошенного», — приводит РИА Новости заявление компании.

Уточняется, что фактические объёмы поставок почти не изменились по сравнению со вчерашними показателями.

16 июня Eni сообщила, что «Газпром» заявил о готовности доставить ей только 65% заказанного объёма газа.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.