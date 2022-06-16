Eni получила от «Газпрома» заявление о готовности доставить 65% заказанного объёма газа

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что «Газпром» заявил о готовности доставить ей только 65% заказанного объёма газа.

«Газпром» объявил, что будет поставлено только 65% запрошенного объёма», — приводит заявление Eni РИА Новости.

По данным компании, поставленный объём составит примерно 32 млн куб. м в сутки.

15 июня Eni получила от российского «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.