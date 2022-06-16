Eni получила от «Газпрома» заявление о готовности доставить 65% заказанного объёма газа
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«Газпром» объявил, что будет поставлено только 65% запрошенного объёма», — приводит заявление Eni РИА Новости.
По данным компании, поставленный объём составит примерно 32 млн куб. м в сутки.
15 июня Eni получила от российского «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа.
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.