Итальянская компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа

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Итальянская энергетическая компания Eni получила от российского «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа.
Итальянская компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа
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«Eni подтверждает, что «Газпром» сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

В Eni отметили, что причины сокращения на данный момент не раскрываются.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» открыли рублёвые счета для оплаты российского газа.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.

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