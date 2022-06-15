Итальянская компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа

Итальянская энергетическая компания Eni получила от российского «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа.

«Eni подтверждает, что «Газпром» сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

В Eni отметили, что причины сокращения на данный момент не раскрываются.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» открыли рублёвые счета для оплаты российского газа.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.