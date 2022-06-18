Боррель: ЕС намерен устранить перебои с поставками продовольствия на глобальном рынке

Евросоюз планирует работать со своими партнёрами, в том числе с ООН, для предотвращения перебоев с поставками продовольствия на глобальном рынке, вызванных санкциями, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Я заверил своих собеседников, что мы готовы работать с ООН и партнёрами над предотвращением любых нежелательных последствий наших санкций на глобальную продовольственную безопасность», — написал он в своём блоге.

По словам Борреля, Евросоюз уже тесно взаимодействует с ООН по вопросу «чрезмерного следования санкциям» в части закупок российского продовольствия и удобрений.

«Мы готовы обсуждать эти вопросы с экспертами, чтобы установить конкретные препятствия, в том числе возможные сложности в платежах, а также работать над решениями», — добавил он.

Вместе с этим глава европейской дипломатии подчеркнул, что санкции ЕС не направлены против поставок российского продовольствия.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Запад вынужден принимать меры, которые наносят ущерб экономике, для реализации собственных геополитических амбиций.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к сотрудничеству в продовольственной сфере, если США хотят улучшений на аграрном рынке.