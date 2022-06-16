Песков назвал санкции обоюдоострым оружием

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Санкции — это обоюдоострое оружие, создающее проблемы и для России, и для тех, кто их вводит, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков назвал санкции обоюдоострым оружием
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Подобные санкции и ограничения — это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создаёт проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой, это создаёт для тех стран, которые ввели эти санкции», — сказал он в интервью РИА Новости.

Он добавил, что негативные последствия рестрикций в первую очередь ощутили на себе европейцы, а теперь и американцы.

Министр финансов в США Джанет Йеллен ранее признала, что вводимые против России санкции приводят к росту цен на продукты питания и топливо на американском рынке.

Кроме того, она заявила, что инфляция в Соединённых Штатах остаётся на неприемлемо высоком уровне, несмотря на меры, принимаемые американской администрацией.

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