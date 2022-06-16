Песков назвал санкции обоюдоострым оружием
- РИА Новости
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«Подобные санкции и ограничения — это обоюдоострое оружие. И оно, конечно же, создаёт проблемы и для нас, но и не меньшие проблемы, в том числе с отложенной перспективой, это создаёт для тех стран, которые ввели эти санкции», — сказал он в интервью РИА Новости.
Он добавил, что негативные последствия рестрикций в первую очередь ощутили на себе европейцы, а теперь и американцы.
Министр финансов в США Джанет Йеллен ранее признала, что вводимые против России санкции приводят к росту цен на продукты питания и топливо на американском рынке.
Кроме того, она заявила, что инфляция в Соединённых Штатах остаётся на неприемлемо высоком уровне, несмотря на меры, принимаемые американской администрацией.