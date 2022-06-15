Германия ведёт переговоры с Канадой о поставке турбин для «Северного потока»

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Министерство экономики Германии ведёт переговоры с Канадой о поставках турбин для «Северного потока», которые немецкий концерн Siemens не может вернуть «Газпрому» из-за антироссийских санкций.

«Мы продолжаем изучать положение дел, прежде всего федеральное сетевое агентство ведёт переговоры. Мы видим, что сегодня на рынке есть первые снижения в поставках, которые предприятия могут компенсировать на рынке, таким образом, обеспечение по-прежнему гарантировано... Уже идут переговоры с Канадой, чтобы выяснить возникшие вопросы», — сказала на брифинге представитель министерства Беате Барон, её слова приводит РИА Новости.

9 июня поставки российского газа по «Северному потоку» были снижены из-за плановых технических работ. Как сообщил «Газпром», объёмы поставок оказались ограничены из-за несвоевременного возврата компанией Siemens оборудования из ремонта.

После этого Siemens подтвердил, что не может вернуть российской компании турбину для «Северного потока» после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций, введённых Оттавой.

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