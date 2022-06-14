Медведев: паровоз западной экономики услуг и цифровых валют летит в стену

Паровоз западной экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Такое мнение выразил зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«С нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений Grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», — написал Медведев в Telegram.

Он допустил, что основной «санкционный урожай» экономикам западных стран предстоит «собирать» осенью.

«А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах», — заключил Медведев.

Как ранее отметило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten, российский президент Владимир Путин был прав, когда говорил, что экономический блицкриг Запада против России провалился, так как Москва «хорошо подготовилась к экономической войне».

Британский журнал The Economist также писал, что российская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны Запада.

По мнению издания, меры валютного контроля и высокая ключевая ставка ЦБ позволили укрепить рубль до показателей, которые можно было наблюдать перед началом операции по защите Донбасса.