Власти ФРГ переименуют Gazprom Germania в Securing Energy for Europe
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«GPG (Gazprom Germania GmbH. — RT) переименовывается в Securing Energy for Europe GmbH» (SEFE)», — сообщается на сайте правительства ФРГ.
Также стало известно, что правительство Германии берёт Gazprom Germania под долгосрочное внешнее управление и обеспечит ей заём для спасения от возможного банкротства.
1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.
Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.
12 мая глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.
Как сообщает Bloomberg, власти ФРГ выделят до €10 млрд на «спасение» Gazprom Germania.