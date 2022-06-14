Власти ФРГ переименуют Gazprom Germania в Securing Energy for Europe

Короткая ссылка
Власти Германии приняли решение переименовать взятую под долгосрочное внешнее управление бывшую «дочку» компании «Газпром» Gazprom Germania в Securing Energy for Europe.
Власти ФРГ переименуют Gazprom Germania в Securing Energy for Europe
  • Gettyimages.ru

«GPG (Gazprom Germania GmbH. — RT) переименовывается в Securing Energy for Europe GmbH» (SEFE)», — сообщается на сайте правительства ФРГ.

Также стало известно, что правительство Германии берёт Gazprom Germania под долгосрочное внешнее управление и обеспечит ей заём для спасения от возможного банкротства.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.

12 мая глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.

Как сообщает Bloomberg, власти ФРГ выделят до €10 млрд на «спасение» Gazprom Germania.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить