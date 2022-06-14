Власти ФРГ переименуют Gazprom Germania в Securing Energy for Europe

Власти Германии приняли решение переименовать взятую под долгосрочное внешнее управление бывшую «дочку» компании «Газпром» Gazprom Germania в Securing Energy for Europe.

«GPG (Gazprom Germania GmbH. — RT) переименовывается в Securing Energy for Europe GmbH» (SEFE)», — сообщается на сайте правительства ФРГ.

Также стало известно, что правительство Германии берёт Gazprom Germania под долгосрочное внешнее управление и обеспечит ей заём для спасения от возможного банкротства.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazprom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.

12 мая глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.

Как сообщает Bloomberg, власти ФРГ выделят до €10 млрд на «спасение» Gazprom Germania.