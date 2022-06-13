Bloomberg: власти Германии выделят до €10 млрд на помощь Gazprom Germania
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«Власти Германии готовятся предоставить миллиарды евро для спасения бывшего подразделения «Газпрома», которое теперь находится под контролем энергетического регулятора страны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что банк KfW Group планирует выдать Gazprom Germania кредит в размере €5—10 млрд.
Выделенные средства будут направлены на стабилизацию экономической ситуации в компании и обеспечение надёжности поставок.
1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.
Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.
12 мая глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.
По данным Die Welt, из-за санкций против Gazprom Germania граждане ФРГ понесут дополнительные расходы в размере около €5 млрд ежегодно.