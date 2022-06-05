Die Welt: ущерб от санкций против Gazprom Germania для ФРГ составит €5 млрд ежегодно
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«Gazprom Germania теперь вынуждена закупать топливо по высоким ценам на оптовом рынке, чтобы продолжать обслуживать контракты с немецкими коммунальными предприятиями и региональными поставщиками», — говорится в сообщении.
Отмечается, что санкции против компании негативно скажутся на уровне жизни в стране.
1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.
Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.
12 мая глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.