Die Welt: ущерб от санкций против Gazprom Germania для ФРГ составит €5 млрд ежегодно

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Граждане ФРГ понесут дополнительные расходы в размере около €5 млрд ежегодно из-за санкций против бывшей «дочки» компании «Газпром» Gazprom Germania. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники.
Die Welt: ущерб от санкций против Gazprom Germania для ФРГ составит €5 млрд ежегодно
  • globallookpress.com
  • © Paul Zinken/dpa

«Gazprom Germania теперь вынуждена закупать топливо по высоким ценам на оптовом рынке, чтобы продолжать обслуживать контракты с немецкими коммунальными предприятиями и региональными поставщиками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции против компании негативно скажутся на уровне жизни в стране.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.

12 мая глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.

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