Die Welt: ущерб от санкций против Gazprom Germania для ФРГ составит €5 млрд ежегодно

Граждане ФРГ понесут дополнительные расходы в размере около €5 млрд ежегодно из-за санкций против бывшей «дочки» компании «Газпром» Gazprom Germania. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на источники.

«Gazprom Germania теперь вынуждена закупать топливо по высоким ценам на оптовом рынке, чтобы продолжать обслуживать контракты с немецкими коммунальными предприятиями и региональными поставщиками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции против компании негативно скажутся на уровне жизни в стране.

1 апреля группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и во всех принадлежащих ей активах.

Минэкономики ФРГ предписало Федеральному сетевому агентству до 30 сентября взять под попечительское управление Gazprom Germania.

12 мая глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил в ходе выступления в бундестаге, что дочерние компании «Газпрома» в Германии перестали получать газ из России.