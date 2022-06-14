Адвокат Зиссу: обмен Виктора Бута на осуждённых в России американцев должен одобрить Байден

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Обмен российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, на заключённых в России американцев должен одобрить президент Соединённых Штатов Джо Байден, заявил адвокат россиянина Стив Зиссу.
Адвокат Зиссу: обмен Виктора Бута на осуждённых в России американцев должен одобрить Байден
  • © AP Photo / Apichart Weerawong

«Президент Байден должен одобрить любой обмен… Надеюсь, он сделает это до того, как здоровье Виктора будет необратимо надломлено из-за отказа в оказании ему медицинской помощи», — сказал он РИА Новости.

Ранее Зиссу заявил, что защита российского бизнесмена готовит судебный иск против американского бюро тюрем в связи с тем, что Буту не оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Супруга заключённого в американской тюрьме Виктора Бута Алла сообщила о резком ухудшении его здоровья в американской тюрьме.

В мае российское посольство в Вашингтоне заявило, что содержащимся в американских тюрьмах российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезнёву отказали в предоставлении медицинской помощи.

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