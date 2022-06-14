Адвокат Зиссу: обмен Виктора Бута на осуждённых в России американцев должен одобрить Байден
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«Президент Байден должен одобрить любой обмен… Надеюсь, он сделает это до того, как здоровье Виктора будет необратимо надломлено из-за отказа в оказании ему медицинской помощи», — сказал он РИА Новости.
Ранее Зиссу заявил, что защита российского бизнесмена готовит судебный иск против американского бюро тюрем в связи с тем, что Буту не оказывают квалифицированную медицинскую помощь.
Супруга заключённого в американской тюрьме Виктора Бута Алла сообщила о резком ухудшении его здоровья в американской тюрьме.
В мае российское посольство в Вашингтоне заявило, что содержащимся в американских тюрьмах российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезнёву отказали в предоставлении медицинской помощи.