Адвокат Зиссу: обмен Виктора Бута на осуждённых в России американцев должен одобрить Байден

Обмен российского предпринимателя Виктора Бута, отбывающего тюремный срок в США, на заключённых в России американцев должен одобрить президент Соединённых Штатов Джо Байден, заявил адвокат россиянина Стив Зиссу.

«Президент Байден должен одобрить любой обмен… Надеюсь, он сделает это до того, как здоровье Виктора будет необратимо надломлено из-за отказа в оказании ему медицинской помощи», — сказал он РИА Новости.

Ранее Зиссу заявил, что защита российского бизнесмена готовит судебный иск против американского бюро тюрем в связи с тем, что Буту не оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

Супруга заключённого в американской тюрьме Виктора Бута Алла сообщила о резком ухудшении его здоровья в американской тюрьме.

В мае российское посольство в Вашингтоне заявило, что содержащимся в американских тюрьмах российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезнёву отказали в предоставлении медицинской помощи.