Посольство России в США сообщило об отказе в медпомощи Виктору Буту и Роману Селезнёву

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Содержащимся в американских тюрьмах российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезнёву отказали в предоставлении медицинской помощи, следует из заявления посольства России в США.

В дипмиссии напомнили, что россияне испытывают серьёзные проблемы со здоровьем, однако им не предоставляют возможность пройти квалифицированное обследование или получить необходимые лекарства.

«Американские власти на протяжении нескольких месяцев игнорируют просьбы посольства. Считаем подобное равнодушие недопустимым... Призываем предпринять все необходимые меры по оказанию срочной помощи соотечественникам», — добавили в посольстве.

27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в России продолжат борьбу за освобождение и возвращение на родину Виктора Бута, рассматриваются разные формы, включая обмен.

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