РИА Новости: адвокат Виктора Бута заявил о готовящемся иске к бюро тюрем США

Короткая ссылка
Адвокат Виктора Бута Стив Зиссу заявил, что защита российского бизнесмена, который отбывает 25-летний тюремный срок в Соединённых Штатах, готовит судебный иск против американского бюро тюрем в связи с тем, что россиянину не оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

«Можно подать иск в федеральный суд, чтобы заставить тюрьму предоставить Виктору надлежащую медицинскую помощь. Мы сейчас готовим такой иск», — цитирует его РИА Новости

Адвокат подчеркнул, что в суде невозможно защитить нарушение, связанное не только с неоказанием медпомощи, но даже с выдачей лекарств заключённому без медицинского осмотра врачом и установления диагноза. 

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вызволение из американских тюрем россиян является ключевой задачей российских дипломатов. 

Он рассказал, что находящимся в американских тюрьмах россиянам отказывают в медицинском обслуживании и предоставлении необходимых лекарств.

По словам Антонова, таким образом происходит нарушение международных обязательств со стороны США.

До этого супруга заключённого в американской тюрьме Виктора Бута Алла сообщила о резком ухудшении его здоровья в американской тюрьме.

В мае российское посольство в Вашингтоне заявило, что содержащимся в американских тюрьмах российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезнёву отказали в предоставлении медицинской помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить