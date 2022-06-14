РИА Новости: адвокат Виктора Бута заявил о готовящемся иске к бюро тюрем США

Адвокат Виктора Бута Стив Зиссу заявил, что защита российского бизнесмена, который отбывает 25-летний тюремный срок в Соединённых Штатах, готовит судебный иск против американского бюро тюрем в связи с тем, что россиянину не оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

«Можно подать иск в федеральный суд, чтобы заставить тюрьму предоставить Виктору надлежащую медицинскую помощь. Мы сейчас готовим такой иск», — цитирует его РИА Новости.

Адвокат подчеркнул, что в суде невозможно защитить нарушение, связанное не только с неоказанием медпомощи, но даже с выдачей лекарств заключённому без медицинского осмотра врачом и установления диагноза.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вызволение из американских тюрем россиян является ключевой задачей российских дипломатов.

Он рассказал, что находящимся в американских тюрьмах россиянам отказывают в медицинском обслуживании и предоставлении необходимых лекарств.

По словам Антонова, таким образом происходит нарушение международных обязательств со стороны США.

До этого супруга заключённого в американской тюрьме Виктора Бута Алла сообщила о резком ухудшении его здоровья в американской тюрьме.

В мае российское посольство в Вашингтоне заявило, что содержащимся в американских тюрьмах российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезнёву отказали в предоставлении медицинской помощи.