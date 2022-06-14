РИА Новости: адвокат Виктора Бута заявил о готовящемся иске к бюро тюрем США
«Можно подать иск в федеральный суд, чтобы заставить тюрьму предоставить Виктору надлежащую медицинскую помощь. Мы сейчас готовим такой иск», — цитирует его РИА Новости.
Адвокат подчеркнул, что в суде невозможно защитить нарушение, связанное не только с неоказанием медпомощи, но даже с выдачей лекарств заключённому без медицинского осмотра врачом и установления диагноза.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вызволение из американских тюрем россиян является ключевой задачей российских дипломатов.
Он рассказал, что находящимся в американских тюрьмах россиянам отказывают в медицинском обслуживании и предоставлении необходимых лекарств.
По словам Антонова, таким образом происходит нарушение международных обязательств со стороны США.
До этого супруга заключённого в американской тюрьме Виктора Бута Алла сообщила о резком ухудшении его здоровья в американской тюрьме.
В мае российское посольство в Вашингтоне заявило, что содержащимся в американских тюрьмах российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезнёву отказали в предоставлении медицинской помощи.