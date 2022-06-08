Посол Антонов назвал вызволение россиян из американских тюрем ключевой задачей дипломатов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вызволение из американских тюрем россиян является ключевой задачей российских дипломатов.

В эфире Первого канала он рассказал, что находящимся в американских тюрьмах россиянам отказывают в медицинском обслуживании и предоставлении необходимых лекарств.

«Важно требовать освобождения Виктора Бута и Романа Селезнёва. Оба они страдают рядом серьёзных хронических заболеваний, однако все их просьбы, а также обращения посольства об оказании им квалифицированной медпомощи игнорируются», — заявил он.

По словам Антонова, таким образом происходит нарушение международных обязательств со стороны США.

«Подчеркну, что вызволение из американских застенков россиян — ключевая задача наших дипломатов. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы в американских тюрьмах не было ни одного российского гражданина», — заключил он.

Ранее супруга Виктора Бута Алла сообщила о резком ухудшении его здоровья в американской тюрьме.

В мае российское посольство в Вашингтоне заявило, что содержащимся в американских тюрьмах российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезнёву отказали в предоставлении медицинской помощи.