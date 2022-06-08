Посол Антонов назвал вызволение россиян из американских тюрем ключевой задачей дипломатов

Короткая ссылка
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что вызволение из американских тюрем россиян является ключевой задачей российских дипломатов.

В эфире Первого канала он рассказал, что находящимся в американских тюрьмах россиянам отказывают в медицинском обслуживании и предоставлении необходимых лекарств.

«Важно требовать освобождения Виктора Бута и Романа Селезнёва. Оба они страдают рядом серьёзных хронических заболеваний, однако все их просьбы, а также обращения посольства об оказании им квалифицированной медпомощи игнорируются», — заявил он.

По словам Антонова, таким образом происходит нарушение международных обязательств со стороны США.

«Подчеркну, что вызволение из американских застенков россиян — ключевая задача наших дипломатов. Мы будем продолжать добиваться того, чтобы в американских тюрьмах не было ни одного российского гражданина», — заключил он.

Ранее супруга Виктора Бута Алла сообщила о резком ухудшении его здоровья в американской тюрьме.

В мае российское посольство в Вашингтоне заявило, что содержащимся в американских тюрьмах российским гражданам Виктору Буту и Роману Селезнёву отказали в предоставлении медицинской помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить