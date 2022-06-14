Историк Хомский назвал цензуру в отношении заявлений представителей России безумием

Американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский заявил, что применение в США цензуры в отношении заявлений представителей России, в том числе главы МИД Сергея Лаврова, является безумием.

Об этом он рассказал в беседе с Massachusetts Peace Action.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты всячески пытаются замалчивать информацию о ситуации на Украине, которая не совпадает с мнением Вашингтона.

«Почему я вынужден на сайте Al Jazeera искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела», — заявил Хомский.

Историк рассказал, что у Лаврова есть предложения по преодолению зернового кризиса, который грозит голодом всему миру, но американские власти не дают своим гражданам узнать о них.

«Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация», — заключил он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре заявил, что страны Запада пытаются использовать «зерновой вопрос» на Украине в качестве постоянного раздражителя.

До этого Лавров подчеркнул, что Москва гарантирует беспрепятственный вывоз украинского зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод представителями Украины.