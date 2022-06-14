Историк Хомский назвал цензуру в отношении заявлений представителей России безумием
Об этом он рассказал в беседе с Massachusetts Peace Action.
Он подчеркнул, что Соединённые Штаты всячески пытаются замалчивать информацию о ситуации на Украине, которая не совпадает с мнением Вашингтона.
«Почему я вынужден на сайте Al Jazeera искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела», — заявил Хомский.
Историк рассказал, что у Лаврова есть предложения по преодолению зернового кризиса, который грозит голодом всему миру, но американские власти не дают своим гражданам узнать о них.
«Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация», — заключил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре заявил, что страны Запада пытаются использовать «зерновой вопрос» на Украине в качестве постоянного раздражителя.
До этого Лавров подчеркнул, что Москва гарантирует беспрепятственный вывоз украинского зерна судами, но для этого необходимо разминирование прибрежных вод представителями Украины.