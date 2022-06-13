Прокуратура Молдавии подтвердила вызов супруги Додона для предъявления обвинений

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Прокуратура Молдавии подтвердила вызов супруги бывшего президента республики Игоря Додона, Галины, для допроса и предъявления обвинений.
Прокуратура Молдавии подтвердила вызов супруги Додона для предъявления обвинений
  • AP

«Прокуратура по борьбе с коррупцией подтверждает вызов Галины Додон на 16.06.2022, а также других лиц, причастных к совершению преступлений, для предъявления обвинения и допроса в качестве обвиняемых по делу «Кулёк», — приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Ранее Игорь Додон заявил, что прокуроры вызвали его жену для предъявления обвинений.

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте бывшего президента Молдавии Игоря Додона на 30 суток.

Сам Додон заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.

По его словам, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.

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