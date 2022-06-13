Додон заявил, что прокуроры вызвали его жену для предъявления обвинений

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуроры вызвали его жену для предъявления обвинений.
Додон заявил, что прокуроры вызвали его жену для предъявления обвинений
  • AP

Как сообщает ТАСС, об этом Додон написал в своём Telegram.

«Прокуроры вручили повестку моей супруге и пригласили в прокуратуру, чтобы предъявить ей обвинение, после того как её остановили на улице, когда она везла детей на занятие по шахматам», — рассказал он.

Додон отметил, что это беспрецедентный случай в истории страны, когда «желание отомстить политическому оппоненту толкает Майю Санду, нынешнего президента страны, на то, чтобы атаковать мою супругу, моих детей, маму, близких родственников».

26 мая суд в Кишинёве принял решение о домашнем аресте бывшего президента Молдавии Игоря Додона на 30 суток. Сам Додон заявил, что дело против него является политическим заказом нынешней главы республики Майи Санду.

По его словам, группа прокуроров и следователей, которые занимаются делом против него, управляется посольством США.

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