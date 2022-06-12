Захарова: контролируемые Вашингтоном польские политики ставят под удар народ своей страны

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Контролируемые Вашингтоном польские политики своими заявлениями о передаче ядерного оружия Украине ставят под удар польский народ, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: контролируемые Вашингтоном польские политики ставят под удар народ своей страны
  • РИА Новости

Как напомнила дипломат, с таким заявлением выступил Радослав Сикорский — депутат Европарламента от Польши, бывший польский министр иностранных дел, «муж англо-американской пропагандистки-русофобки Энн Эпплбаум».

«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнём, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь ещё и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия. Но самое главное — они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира», — написала Захарова в Telegram.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин после заявления Сикорского предложил ему пройти обследование у психиатра, сдать мандат и «сидеть дома под присмотром».

Ранее в Госдепе США отмечали, Соединённые Штаты не допустят поставок ядерного оружия на Украину.

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