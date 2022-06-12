Володин предложил Сикорскому пройти обследование у психиатра из-за слов о ядерном оружии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пройти обследование у психиатра депутату Европарламента, экс-министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, который выступил за то, чтобы Европа передала Украине ядерные боеголовки.

«С такими депутатами проблемы у европейцев будут куда более серьёзные, чем те, с которыми они уже столкнулись сегодня (беженцы, рекордная инфляция, энергетический кризис)», — написал Володин в Telegram.

Он отметил, что Сикорский «провоцирует ядерный конфликт в центре Европы».

«Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы. Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром», — отметил спикер Госдумы.

Володин подчеркнул, что «из-за таких, как Сикорский», необходимо «освободить Украину не только от нацистской идеологии, но и демилитаризировать её».

По мнению Сикорского, Европа могла бы подарить Украине ядерное оружие, чтобы она могла «защитить свою независимость».

Как ранее заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, Соединённые Штаты не допустят поставок ядерного оружия на Украину.