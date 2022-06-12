Цены на бензин в Чехии обновили исторический рекорд

Цены на бензин на автозаправочных станциях в Чехии обновили исторический максимум, следует из данных компании CCS, собирающей данные о стоимости топлива на АЗС республики.

Как сообщает ТАСС, стоимость 1 л бензина составила в среднем 47,31 кроны (около $2,06). Литр дизельного топлива стоит в среднем 46,53 кроны (примерно $2).

Ранее сообщалось, что стоимость галлона (3,785 л) бензина в США превысила $5, тем самым обновив исторический рекорд.

При этом годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6% — это максимум с декабря 1981 года.

Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции приводят к росту цен на продукты питания и топливо на американском рынке.



