Средняя цена на бензин в США обновила исторический максимум, превысив $5

Стоимость галлона (3,785 л) бензина в США превысила $5, тем самым обновив исторический рекорд, следует из данных Американской автомобильной ассоциации.

Как сообщает ТАСС, цена галлона топлива марки Regular (аналог российского АИ-92. — RT) поднялась до $5,004.

Самый дорогой бензин — в Калифорнии, там водители платят за галлон в среднем $6,42.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года.

Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции приводят к росту цен на продукты питания и топливо на американском рынке.