Средняя цена на бензин в США обновила исторический максимум, превысив $5
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Как сообщает ТАСС, цена галлона топлива марки Regular (аналог российского АИ-92. — RT) поднялась до $5,004.
Самый дорогой бензин — в Калифорнии, там водители платят за галлон в среднем $6,42.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года.
Министр финансов Соединённых Штатов Джанет Йеллен признала, что вводимые против России санкции приводят к росту цен на продукты питания и топливо на американском рынке.