Российское Министерство иностранных дел поздравило соотечественников с Днём России и опубликовало картинку, на которой изображены головные уборы исторических соперников Российского государства, поверженных в разные эпохи.

«Мы вежливо просили их не расширяться на Восток», — говорится в подписи к открытке.

На картинке показаны шлем ливонских рыцарей, которые были разбиты на Чудском озере, шлем польских интервентов, изгнанных из Москвы ополчением Минина и Пожарского, а также шляпа Наполеона и каска вермахта.

Пятая позиция изображена как пустой квадрат.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по случаю праздника обратился к российскому коллеге Владимиру Путину и гражданам страны.

Он подчеркнул патриотизм и сплочённость граждан, а также назвал высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу достойным ответом на «предпринимаемые в отношении России недружественные действия».

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын тоже выразил поддержку России в деле защиты достоинства и безопасности.