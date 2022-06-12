МИД по случаю Дня России напомнил об исходе попыток Запада расшириться на Восток
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«Мы вежливо просили их не расширяться на Восток», — говорится в подписи к открытке.
На картинке показаны шлем ливонских рыцарей, которые были разбиты на Чудском озере, шлем польских интервентов, изгнанных из Москвы ополчением Минина и Пожарского, а также шляпа Наполеона и каска вермахта.
Пятая позиция изображена как пустой квадрат.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по случаю праздника обратился к российскому коллеге Владимиру Путину и гражданам страны.
Он подчеркнул патриотизм и сплочённость граждан, а также назвал высокий уровень доверия к проводимому руководством страны курсу достойным ответом на «предпринимаемые в отношении России недружественные действия».
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын тоже выразил поддержку России в деле защиты достоинства и безопасности.