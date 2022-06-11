Вучич отреагировал на требование Шольца присоединиться к антироссийским санкциям

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Президент Сербии Александр Вучич ответил на требование канцлера Германии Олафа Шольца присоединиться к санкциям против России. Сербский лидер сообщил, что Белград не считает ограничительные меры эффективными.
Вучич отреагировал на требование Шольца присоединиться к антироссийским санкциям
  • AP
  • © Darko Vojinovic

Ранее Вучич заявил, что Шольц потребовал от сербских властей ввести санкции в отношении России.

«Что касается санкций, у нас другая позиция… Мы помним о санкциях (против Сербии. —RT) и не считаем их эффективными», — приводит Reuters его слова на пресс-конференции.

Вучич добавил, что Евросоюз должен учитывать, что Россию и Сербию связывают особые отношения.

10 июня сербский президент заявил, что Белград впервые услышал о необходимости признать независимость Косова для членства в ЕС от канцлера Шольца.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Белград пока «ничем Брюсселю не обязан», тогда как канцлер Германии Олаф Шольц уже указывает Сербии на необходимость признания независимости Косова для вступления в Евросоюз.

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