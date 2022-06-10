Вучич: Шольц потребовал от Сербии ввести санкции в отношении России
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Об этом он сказал в ходе совместного обращения в Белграде с германским лидером.
«Канцлер Шольц очень ясно и остро потребовал от Республики Сербии присоединиться к санкциям против Российской Федерации», — цитирует его ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Белград пока «ничем Брюсселю не обязан», тогда как канцлер Германии Олаф Шольц уже указывает Сербии на необходимость признания независимости Косова для вступления в Евросоюз.