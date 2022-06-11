Сенатор Макконнелл оценил возможные последствия успеха России в спецоперации на Украине

Лидер республиканцев в американском сенате Митч Макконнелл выразил мнение, что достижение Россией поставленных целей в ходе спецоперации на Украине не сыграет на руку Соединённым Штатам и их партнёрам. В связи с этим политик, выступая в конгрессе, заявил о необходимости оказать большее военное содействие Киеву. Со стенограммой речи Макконнелла ознакомился RT.

«Нежелание предоставить Украине то, что ей необходимо, особенно непостижимо, если подумать о том, что означала бы победа России для наших собственных интересов национальной безопасности. Если позволить энергичной, ориентированной на Запад демократии попасть под российский контроль, цена наших собственных операций обеспечения безопасности на континенте буквально подскочила бы до небес», — отметил Макконнелл.

По мнению сенатора, подобный исход конфликта на Украине приблизит некоторых союзников и торговых партнёров США «к терроризирующему других автократу». Он также предположил, что это пошлёт определённый сигнал властям Китая.

«Если Америка и наши союзники не готовы сделать всё, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить, пока ещё не слишком поздно, мы очень скоро столкнёмся с колоссальными последствиями, которые обойдутся дорого», — заключил Макконнелл.

Комментируя такую риторику республиканца, политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с RT констатировал, что внешняя политика США — это всегда продолжение внутренней политики. По его словам, если бы президентом Штатов в текущей ситуации был Дональд Трамп, демократы обвиняли бы его в мягкотелости и в том, что он довёл ситуацию до такого кризиса. Сейчас же республиканцы в преддверии промежуточных выборов в конгресс критикуют демократа Джо Байдена и его администрацию.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что проводимая США линия по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентна и опасна.

В свою очередь, официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Чжао Лицзянь сыронизировал над инициативами Вашингтона по международному сотрудничеству. Он опубликовал в Twitter инфографику, согласно которой США выделили уже $54 млрд на оказание военной помощи Киеву и при этом $150 млн — на экономическое взаимодействие со странами АСЕАН.

Как написал дипломат, «разница показывает, насколько правительство США любит войну».