Замглавы МИД России Рябков назвал опасной линию США по военной поддержке Киева

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что линия США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентна и опасна.
Замглавы МИД России Рябков назвал опасной линию США по военной поддержке Киева
  • РИА Новости

«После начала специальной военной операции произошёл просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца, как отражение установки на то, чтобы нанести — как они сами это говорят — стратегическое поражение России. Это беспрецедентно, это опасно», — сказал Рябков РИА Новости.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что страна планирует в ближайшие дни объявить о новых мерах поддержки Украины.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены продолжать реагировать на действия России, в частности «за счёт введения дополнительных экономических мер».

21 мая американский президент Джо Байден подписал закон H.R. 7691 о выделении Украине помощи в размере около $40 млрд.

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