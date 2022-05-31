В Госдепе заявили о намерении США объявить о новых мерах поддержки Украины в ближайшие дни

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Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил, что страна планирует в ближайшие дни объявить о новых мерах поддержки Украины.
В Госдепе заявили о намерении США объявить о новых мерах поддержки Украины в ближайшие дни
  • © AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены продолжать реагировать на действия России, в частности, «за счёт введения дополнительных экономических мер».

Прайс добавил, что США продолжат укреплять оборону Украины.

«В ближайшие дни мы представим дополнительные меры на этом направлении», — цитирует его ТАСС.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты могут передать Украине реактивные системы залпового огня GMLRS с управляемыми ракетами дальностью более 60 км.

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