В Госдепе заявили о намерении США объявить о новых мерах поддержки Украины в ближайшие дни
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Он подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены продолжать реагировать на действия России, в частности, «за счёт введения дополнительных экономических мер».
Прайс добавил, что США продолжат укреплять оборону Украины.
«В ближайшие дни мы представим дополнительные меры на этом направлении», — цитирует его ТАСС.
Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты могут передать Украине реактивные системы залпового огня GMLRS с управляемыми ракетами дальностью более 60 км.