В Госдепе заявили о намерении США объявить о новых мерах поддержки Украины в ближайшие дни

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил, что страна планирует в ближайшие дни объявить о новых мерах поддержки Украины.

Он подчеркнул, что Соединённые Штаты намерены продолжать реагировать на действия России, в частности, «за счёт введения дополнительных экономических мер».

Прайс добавил, что США продолжат укреплять оборону Украины.

«В ближайшие дни мы представим дополнительные меры на этом направлении», — цитирует его ТАСС.

Ранее The Wall Street Journal сообщила, что Соединённые Штаты могут передать Украине реактивные системы залпового огня GMLRS с управляемыми ракетами дальностью более 60 км.