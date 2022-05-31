WSJ: США могут передать Украине РСЗО с ракетами дальностью более 60 км

Соединённые Штаты могут передать Украине реактивные системы залпового огня GMLRS с управляемыми ракетами дальностью более 60 км.

Как говорится в статье газеты, эта система может стать одним из наиболее дальнобойных средств в распоряжении украинской армии. При этом в Вашингтоне считают, что эти системы не позволят украинским военным нанести удары по целям в глубине российских регионов, что снизит риски прямой конфронтации между Россией и США, передаёт РИА Новости.

В статье также говорится, что РСЗО GMLRS примерно в два раза превосходит по дальности американские гаубицы М777, переданные Украине ранее.

Ранее российский посол Анатолий Антонов заявил, что в России рассчитывают, что США не пойдут на столь провокационный шаг, как поставка реактивных систем залпового огня Украине, поскольку это может привести к эскалации конфликта.

По его словам, по данным американских СМИ, Вашингтон может передать Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS.

30 мая, как сообщило агентство Reuters, президент США Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине ракетные системы, способные достичь российской территории.