ABC News: количество погибших при стрельбе в американском штате Мэриленд достигло трёх
Об этом информирует ABC News со ссылкой на представителей местной полиции.
Уточняется, что стрелок задержан.
Ранее о погибших не сообщалось.
До этого стало известно, что Палата представителей конгресса США приняла законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.
24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.
2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.
Президент США Джо Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия.