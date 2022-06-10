ABC News: количество погибших при стрельбе в американском штате Мэриленд достигло трёх

В результате стрельбы в американском городе Смитсбург (штат Мэриленд) три человека погибли, ещё один получил тяжёлые ранения.

Об этом информирует ABC News со ссылкой на представителей местной полиции.

Уточняется, что стрелок задержан.

Ранее о погибших не сообщалось.

До этого стало известно, что Палата представителей конгресса США приняла законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.

2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.

Президент США Джо Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия.