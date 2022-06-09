Конгресс США одобрил инициативу об ужесточении контроля над огнестрельным оружием

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Об этом сообщила пресс-галерея палаты представителей.

По информации ТАСС, инициативу поддержали 223 конгрессмена, 204 выступили против.

Отмечается, что законопроект поддерживает правящая Демократическая партия страны, а Республиканцы выступают против. 

Законопроект предусматривает ужесточение наказаний за некоторые нарушения, которые касаются оборота огнестрельного оружия, и запрет на продажу магазинов повышенной вместимости.

Кроме того, предполагается повышение минимального возраста с 18 лет до 21 года для покупки полуавтоматических винтовок.

Ранее глава комитета палаты представителей США по надзору и реформе Кэролин Малони сообщила о начале расследования против производителей штурмовых винтовок, используемых при инцидентах, связанных с массовой стрельбой в Соединённых Штатах.

24 мая в американском штате Техас произошла стрельба. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 19 детей и несколько взрослых.

2 июня при стрельбе в здании медицинского центра в американском городе Талса (штат Оклахома) погибли пять человек, включая стрелка.

Президент США Джо Байден высказался о необходимости усиления контроля за оборотом оружия.

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